Новый рейс в Шымкент из Дубая планируется запустить в конце декабря
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Авиакомпания ОАЭ откроет новое направление в Казахстан
фото со страницы КГА в Facebook

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Fly Dubai запускает новый маршрут Дубай – Шымкент, сообщает Комитет гражданской авиации МИР РК.

«С 29 декабря 2018 года авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Fly Dubai планирует открытие нового рейса в Шымкент из Дубая. Рейсы по маршруту Шымкент – Дубай – Шымкент будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и субботам на воздушном судне типа Боинг 737», - говорится в сообщении КГА в Facebook.

Отмечается, что «открытие рейса внесет вклад в укрепление торгово-экономических взаимоотношений Казахстана и ОАЭ, а также развитию потенциала города Шымкент, которому в этом году придан статус республиканского значения».

Кроме этого, для удовлетворения спроса в туристический сезон и в предпраздничные периоды авиакомпания с весеннего периода 2019 года планирует увеличить количество рейсов с 4-х до 5-ти раз в неделю по маршруту Астана – Дубай – Астана.

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