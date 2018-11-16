Авиакомпания ОАЭ откроет новое направление в Казахстан

«С 29 декабря 2018 года авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Fly Dubai планирует открытие нового рейса в Шымкент из Дубая. Рейсы по маршруту Шымкент – Дубай – Шымкент будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и субботам на воздушном судне типа Боинг 737», - говорится в сообщении КГА в Facebook.

Отмечается, что «открытие рейса внесет вклад в укрепление торгово-экономических взаимоотношений Казахстана и ОАЭ, а также развитию потенциала города Шымкент, которому в этом году придан статус республиканского значения».

Кроме этого, для удовлетворения спроса в туристический сезон и в предпраздничные периоды авиакомпания с весеннего периода 2019 года планирует увеличить количество рейсов с 4-х до 5-ти раз в неделю по маршруту Астана – Дубай – Астана.