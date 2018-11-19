Очередная встреча по Сирии состоится в Астане 28-29 ноября

Очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане 28-29 ноября, сообщил в понедельник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Страны-гаранты астанинского процесса (РФ, Турция и Иран - V) договорились о проведении очередной одиннадцатой международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса 28-29 ноября», - сказал Абдрахманов журналистам.

По его словам, «планируется проведение этой встречи в традиционном формате с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции».

На данную встречу приглашены в виде наблюдателей представители ООН и Иордании.



