Прикрепление через поликлинику в рамках ОСМС исключат в Казахстане

В ближайшее время в Казахстане исключат возможность прикрепления граждан к медучреждениям при непосредственном обращении. Это необходимо для пресечения возможных фактов злоупотребления и фальсификаций, отметили в Фонде социального медицинского страхования.

Как сообщается, в Казахстане завершилась ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, в период которой свои правом выбора медицинской организации воспользовались порядка 300 тыс. казахстанцев.

«Наиболее активными по итогам прошедшей кампании стали жители Туркестанской области и города Шымкента, города Алматы, Карагандинской, Алматинской областей и Астаны. Результаты кампании свидетельствуют о том, что данная инициатива актуальна не только для больших городов – Астаны и Алматы, но и для регионов», - отметиоа управляющий директор Фонда Забира Оразалиева.

По ее информации, большинство казахстанцев предпочли прикрепиться, непосредственно обратившись в выбранную медицинскую организацию, и около 13,5 тыс. – онлайн через портал Еgov.

Однако, как сообщила Оразалиева, в ближайшее время возможность прикрепления через поликлинику будет исключена. Это стало необходимой мерой для преодоления системных проблем и пресечения возможных фактов злоупотребления и фальсификаций.

«Это не должно стать ни для кого причиной для беспокойства. Во-первых, все, кто привык физически ходить в поликлинику для прикрепления, могут обращаться в Центры обслуживания населения, где оборудованы уголки Connection Points, подключенные к egov, и работают консультанты, которые помогут получить услугу. Во-вторых, разработан Telegram-бот Еgov, с помощью которого прикрепиться можно в считанные минуты с помощью вашего смартфона. И, в-третьих, прикрепить онлайн можно и своих детей, при этом система автоматически подгружает данные о вашем родстве из информационных систем, упрощая процесс и не требуя лишних документов», - отметила Оразалиева.

В этом году в кампании участвовали 607 медицинских организаций, из них 82 – впервые.