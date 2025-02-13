Правительство не планирует масштабного объединения внебюджетных фондов. Поправки в Бюджетный кодекс, которые сейчас дорабатывает мажилис, предполагают только консолидацию Фонда поддержки инфраструктуры образования и Специального государственного фонда, сообщили Власти в министерстве национальной экономики.

«В связи со схожими целями и формами их образования новым Бюджетным кодексом предусмотрено объединение Фонда поддержки инфраструктуры образования и Специального государственного фонда. Учитывая разные цели остальных внебюджетных фондов, отраженных в Бюджетном кодексе, иных объединений не предусмотрено», — говорится в ответе ведомства на запрос.

На прошлой неделе сенат рассматривал и отправил на доработку в мажилис поправки в Бюджетный кодекс. Одним из новшеств документа станет определение общих положений по внебюджетным фондам. Помимо прочего оно предполагает объединение двух фондов со схожим предназначением.

Внебюджетные фонды в Казахстане – это денежные фонды, которые наполняются за счет неналоговых платежей. Они могут создаваться в форме юридического лица или контрольного счета наличности в министерстве финансов. Их единственным акционером/собственником выступает государство.

После объединения Фонда поддержки инфраструктуры образования и Спецгосфонда в Казахстане официально будет действовать 4 внебюджетных фонда, в которых на конец 2023 суммарно находилось более 2,5 трлн тенге: Государственный фонд социального страхования (1,26 трлн тенге на конец 2023), Фонд социального медицинского страхования (1,06 трлн тенге), Фонд компенсации потерпевшим (3,3 млрд тенге) и Специальный государственный фонд.

Фонд поддержки инфраструктуры образования был создан в феврале 2023 года по поручению президента для строительства и реконструкции объектов среднего образования. В нем аккумулируются средства, изъятые властями по коррупционным уголовным делам. По итогам 2023 года в нем было накоплено почти 152 млрд тенге. К концу ноября 2024 года средствами этого фонда государство профинансировало строительство 82 школ на 92 тыс. учеников.

Специальный государственный фонд также был создан в 2023 году для финансирования социальных и экономических проектов. В него поступают средства, полученные государством в рамках кампании по возврату активов. К середине сентября 2024 года в нем было сосредоточено 176,3 млрд тенге.