Акишев доложил Назарбаеву о мерах по недопущению роста цен

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев доложил главе государства Нурсултану Назарбаеву о мерах по недопущению роста цен и о ситуации с курсом национальной валюты. Встреча прошла в Акорде во вторник, сообщила пресс-служба президента.

Акишев проинформировал Назарбаева о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и основных показателях экономического развития страны. В частности, он доложил, что в октябре инфляция сложилась «на самом низком уровне за последние три года» – 5,3%, с начала года накопленная инфляция составила 3,7%, а также напомнил, что на 2018 год коридор инфляции сформирован в пределах 5-7%. Говоря об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции, глава Нацбанка назвал «сохранение инфляционного фона в экономике».

«Мы совместно с правительством ведем работу по недопущению роста цен. Ведется активная работа по выявлению тех рынков, где цены формируются под влиянием субъективных факторов. Второе - это ситуация в странах, являющихся нашими торговыми партнерами», - сказал Акишев.

Кроме того, он проинформировал президента о ситуации с курсом национальной валюты. По информации председателя Национального банка, текущий уровень цен на энергоносители является приемлемым, что позволяет обеспечивать стабильность обменного курса.

Акишев также доложил о состоянии золотовалютных резервов страны. В частности, на конец октября золотовалютные резервы составили $29 млрд, а активы национальных фондов в иностранной валюте составили около $57 млрд.

В свою очередь Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Ранее заместитель председателя Национального банка Казахстана Алпысбай Ахметов заверил, что «Национальный банк Казахстана будет принимать необходимые меры по обеспечению стабильности цен и стабильности на финансовом рынке».