В Нацбанке заверили, что будут принимать меры для обеспечения стабильности цен

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алпысбай Ахметов, выступая на заседании в сенате парламента РК, отметил, что согласованность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики обеспечивает экономическую стабильность, поэтому Нацбанк совместно с правительством согласовали уточненные прогнозы развития экономики страны, сообщила пресс-служба финрегулятора.

«Годовая инфляция в сентябре снизилась до 6,1% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года. По оценкам Национального банка Казахстана, в 2018 году инфляция сохранится в целевом коридоре 5-7%, а в 2019 году должна формироваться около верхней границы коридора 4-6%», - рассказал Ахметов.

Он также напомнил, что с 15 октября базовая ставка повышена с 9% до 9,25%, что позволит повысить спрос на тенговые активы и сохранить приемлемые денежно-кредитные условия.

Вместе с тем он сообщил, что курс тенге с начала года и по данным на 23 октября ослаб на 8,7% до 361,15 тенге за доллар.

«Ослабление тенге было вызвано внешними факторами. Во-первых, это укрепление доллара США к валютам развивающихся стран. Второй фактор – это объявление о будущем ужесточении антироссийских санкций», - пояснил Ахметов.

Золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана на конец сентября, по предварительным данным, составили $30 млрд, активы Национального фонда – $56,3 млрд, а общие международные резервы составили $86,4 млрд.

«Депозиты за 8 месяцев текущего года выросли на 1% до 17,7 трлн тенге. Рост депозитов в национальной валюте составил 4,1% или 380 млрд тенге. Депозиты в иностранной валюте сократились на 2,5% или 210 млрд тенге. В результате долларизация депозитов снизилась до 46%. Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. Кредиты банков с начала года увеличились на 2,5% до 13 трлн тенге на конец августа», - продолжил зампред Нацбанка, отметив, что без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики оценивается в 11,6% или 1,3 трлн тенге.

Кроме того, по его информации, за 8 месяцев текущего года выдача новых кредитов выросла на 28,1% или 1,9 трлн тенге, а ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в начале года до 12,2% в августе 2018 года.

Ахметов также сообщил, что в рамках реализации поручений главы государства Нацбанк совместно с правительством РК и банками готов оперативно отработать механизмы предоставления ликвидности.

«Национальный банк Казахстана поддерживает параметры республиканского бюджета и будет принимать необходимые меры по обеспечению стабильности цен и стабильности на финансовом рынке», - заверил он.

Зампред Нацбанка подчеркнул, что основная цель в деятельности финрегулятора – это обеспечение стабильности цен и поддержание годовой инфляции в рамках установленного целевого диапазона.