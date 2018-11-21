На юге республики прогнозируется мокрый снег
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Снегопады и сильный ветер ожидаются в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Почти на всей территории Казахстана 22-24 ноября ожидаются снегопады и сильный порывистый ветер, на юге республики прогнозируются дождь и мокрый снег, сообщает РГП «Казгидромет».

«Снегопады и метели с сильным порывистым ветром, гололед ожидаются в северных, центральных, восточных и западных областях Казахстана. Такие сложные метеорологические условия будут наблюдаться при прохождении атмосферных фронтов, связанных с глубоким и активным циклоном, находящимся над Западной Сибирью», - говорится в сообщении синоптиков.

В южных и юго-восточных областях республики под влиянием южного циклона ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, 24 ноября в горах сильный снег, туман, гололед и сильный порывистый ветер.

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