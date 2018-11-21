Он убежден, что важно продолжить работу по решению сирийского конфликта
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Казахстан готов принять саммит Россия – Турция – Иран, заявил Назарбаев
фото пресс-службы президента

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстан готов принять у себя очередную встречу президентов России, Ирана и Турции в астанинском формате, сообщил президент республики Нурсултан Назарбаев.

«Мы поддерживаем продолжение астанинского формата, на котором выступает сирийское правительство и оппозиция. Такое согласие мы дали на следующий раунд переговоров. Поддерживаем усилия по формированию сирийского конституционного комитета под эгидой ООН», - сказал Назарбаев в ходе встречи с дипломатическим корпусом.

Он отметил, что «важно продолжить работу по решению сирийского конфликта в рамках женевского, астанинского форматов», и напомнил, что «в конце текущего месяца в Астане запланировано проведение одиннадцатого раунда переговоров» по Сирии.

«Мы также готовы принять у себя очередную встречу глав государств астанинского процесса», - сказал Назарбаев.

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