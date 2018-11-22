Более $30 млн вложат на продолжение разведки месторождения Курмангазы

Более $30 млн вложат Россия и Казахстан на геофизические исследования месторождения Курмангазы на Каспии после обнаружения двух «сухих» скважин. Если по итогам разведки будет принято решение о бурении, то на это будет выделено еще $50 млн, сообщил в четверг в кулуарах пленарного заседания мажилиса журналистам министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«На разведку (месторождения - V) Курмангазы по контракту было потрачено $157 млн, было пробурено 2 скважины глубиной 1600 метров и 2002 метра. К сожалению, они оказались «сухими», не дали результатов», - констатировал Бозумабев.

Поэтому, по его словам, было принято решение увеличить контрактную территорию для подрядчиков проекта более чем на 2 тыс. метров, и подписано соответствующее соглашение с Российской Федерацией. Со стороны РФ – это «Роснефть», со стороны Казахстана – «КазМунайГаз» на паритетной основе 50 на 50.

«Предполагается, что компании совместно проведут геофизические исследования, 2D и 3D сейсмику. И на основании исследования примут решение о возможности бурения разведочной скважины. Бюджет на геофизические исследования чуть более $30 млн, а на бурение, возможно, около $50 млн», - сообщил министр.

На пленарном заседании депутаты одобрили проект закона «О ратификации дополнительного протокола к протоколу о Соглашении между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года». В частности, речь идет по проектам «Курмангазы», «Хвалынское» и других.

«По проекту «Хвалынское» в настоящее время в рамках технико-экономического обоснования прорабатываются варианты разработки месторождения с учетом маркетинга газа. Имеются утвержденные запасы 322 млрд кубометров газа, 11 млн тонн конденсата. Для уточнения запасов нефти требуется доразведка. По проекту «Центральное» 5 сентября 2016 года получена лицензия сроком на 27 лет. Сейчас проводятся работы по разведке», - рассказал депутатам Бозумбаев.

Что касается проекта «Курмангазы», он реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции, срок разведки которого истек еще 31 июля 2011 года. В ноябре 2017 года главы России и Казахстана подписали дополнительный протокол к межгосударственному соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря.

«В нем предусмотрены следующие вопросы: продление периода разведки на 6 лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на 4 года; расширение контрактной территории. В новом шестилетнем периоде планируется произвести работы по сейсморазведочным работам на контрактной территории, комплексной интерпретации, и обработке сейсмических данных, производственно-экологические мероприятия», - пояснил глава Минэнерго.

Вместе с тем он подчеркнул, что на продлеваемый период сохраняются контрактные обязательства по финансированию обучения граждан Казахстана, финансирование социально-значимых объектов для социально-экономического развития региона и развития его инфраструктуры.