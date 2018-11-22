Ратификацию соглашения об учете озоноразрушающих веществ в ЕАЭС одобрил мажилис

В четверг в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств – членов Евразийского экономического союза, а также Протокола о присоединении Кыргызской Республики к данному Соглашению».

«На сегодняшний день законодательством Республики Казахстан осуществляется регулирование потребления и учета озоноразрушающих веществ (ОРВ). В стране действует лицензионная система экспорта и импорта озоноразрушающих веществ. Ведется мониторинг фактически ввезенного либо вывезенного ОРВ посредством таможенной системы. Утверждены Правила учета потребления ОРВ. Установлен лимит (квота) потребления на 2018-2019 годы в объеме 71 тонна, который подлежит сокращению в последующих годах. В 2018 году выдано 4 лицензии на импорт ОРВ», - рассказал Бозумбаев.

Однако, по его словам, в связи с тем, что экспорт и импорт озоноразрушающих веществ осуществляется только в отношении торговли с третьими странами, Казахстан, как и другие участники экономического союза, не может в полной мере обеспечить соответствующий учет между государствами-членами ЕАЭС. Поэтому, «вступление в силу Соглашения позволит каждой стране-участнице ЕАЭС вести полный учет перемещения и потребления озоноразрушающих веществ и обеспечит соблюдение в полном объеме своих обязательств по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, посредством лицензирования экспорта и импорта и обмена данными через интегрированную информационную систему ЕАЭС».