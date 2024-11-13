Мажилис законодательно закрепил внедрение добровольной накопительной системы «Келешек»

Депутаты мажилиса на законодательном уровне закрепили внедрение в Казахстане добровольной накопительной системы «Келешек». В среду в ходе пленарного заседания они одобрили в первом чтении соответствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела».

Как пояснил депутат Кудайберген Бексултанов, новая система позволит родителям накопить детям стартовый капитал для образования, а в случае получения гранта – на покупку жилья.

«В законопроекте предусмотрены нормы, регламентирующие правовое регулирование деятельности единой добровольной накопительной системы “Келешек”, которая призвана обеспечить финансовую поддержку родителям в формировании капитала на образование их детей. Это та инициатива, которая действительно изменит подход к образованию в нашей стране и создаст дополнительные возможности для будущих поколений», - заявил Бексултанов.

В частности, по его словам, система «Келешек» позволит родителям открывать счет в банке-участнике государственной образовательной накопительной системы. Государство, в свою очередь, предоставит единовременный стартовый капитал в размере 60 МРП, а для детей-сирот – 120 МРП. При этом родителям будет предложено вносить минимальные ежегодные взносы в размере 24 МРП.

«На вклады будет начисляться государственная премия, что поспособствует росту сбережений с учетом инфляции», - уточнил депутат.

Бексултанов заверил, что в будущем дети смогут использовать накопления на обучение, в том числе за рубежом. А в случае получения образовательного гранта – на покупку жилья или на образование другого уровня.

В свою очередь вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов пояснил, что первоначальный взнос от государства в размере 60 МРП и 120 МРП будет перечислен только когда детям исполнится пять лет.

«В законопроекте мы предусматривали начисления стартового капитала с пяти лет. Для детей, которым на момент принятия закона шесть-семь и более лет, на них стартовый капитал не предусмотрен. Мы промоделировали данную систему, и для накопления необходимой суммы для получения высшего образования необходимо в среднем 13 лет. То есть менее этого уже не будет достигаться индикатор, который мы поставили», - объяснил вице-министр.

Кроме того, добавил он, в проекте будут участвовать страховые компании, которые будут делать взносы за несовершеннолетних по достижению ими 18 лет в случае потери трудоспособности родителей или в случае потери кормильца.