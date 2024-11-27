Депутаты возмутились молчанием правительства о возможных последствиях дефицита бюджета

В 2024 году правительство Казахстана вносило поправки в республиканский бюджет 10 раз, и в среду мажилис на законодательном уровне закрепил очередные. Они подразумевают уменьшение доходов, а для покрытия расходов – привлечение целевого трансферта из Национального фонда в размере 2 трлн тенге. В то же время депутаты возмутились тем, что не получают от правительства ответы о реалистичности параметров бюджета и по возможным экономическим, социальным и другим последствиям дефицита бюджета и долговой нагрузки.

«Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета на 2024 год определен с уменьшением на 2 трлн тенге против утвержденного плана, в том числе уменьшение по налоговым поступлениям 3,1 трлн тенге. Дополнительно привлечено 2 трлн тенге из Национального фонда в виде целевого трансферта. Таким образом, общая сумма целевого трансферта из Нацфонда на 2024 год составила 3,6 трлн тенге», - сказал депутат мажилиса Еркин Абиль.

При этом, добавил он, расходы республиканского бюджета правительство предлагает увеличить на 61,3 млрд тенге относительно утвержденного показателя.

Вместе с тем, подчеркнул депутат, по ряду программ есть риски неосвоения. В частности, национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения» предусматривает открытие около 700 новых медицинских объектов, из них в эьтом году – 556, том числе 549 объектов профинансировано из республиканского бюджета. По 491 объекту финансирование составляет 38% от общей стоимости проектов.

«Планировалось предоставление на конкурсной основе молодым предпринимателям льготного кредитования под 2,5% годовых. Реализация выдачи микрокредитования на 2024 год не началась в связи с задержкой выделения необходимых средств. Таким образом, расходная часть бюджета доходами обеспечена, но достижение результатов остается под вопросом», - заявил депутат.

Также он раскритиковал «формальное отношение и качество подготовки документов к законопроекту». В качестве примера Абиль привел документ «Прогноз возможных экономических, социальных, правовых последствий действия принимаемого проекта закона», который состоит из шести строк, а сам прогноз там «отсутствует». В пояснительной записке «правительство лишь констатирует факт невыполнения планов по налоговым поступлениям без глубоко анализа его причин и возможных негативных следствий» для бюджета и Национального фонда на 2025 – 2027 годы.

«Сегодня депутаты задали много вопросов представителям правительства и о реалистичности параметров бюджета, и о Национальном фонде, и о доходной части бюджета. Такое количество вопросов говорит о том, что в сопроводительных документах к проекту закона они эти ответы найти не смогли», - сказал депутат.

Он добавил, что правительство не только не предоставило анализ причин сложившейся ситуации, «но и хранит молчание по возможным экономическим, социальным и правовым последствиям роста дефицита бюджета и долговой нагрузки». По мнению Абиля, все это говорит о том, что «правительство либо само не до конца понимает ситуацию, либо достаточно формально подходит к работе с парламентом».

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в ходе обсуждения законопроектов признал, что корректировки бюджета проводились в течение 2024 года 10 раз.

«Самое главное – это во время паводков расходы были. Мы начали сокращать и направили все на искоренение последствий. Это было поручение главы государства. Направили на инвестиционные проекты, пересмотрели инновационные проекты. Благодаря этим действиям в этом году мы получили возможность в три раза больше профинансировать аграрный сектор, а также по обеспечению газом населения мы выделили 100 млрд тенге», - объяснил Байбазаров.

«Вы сказали, 10 корректировок внесли в республиканский бюджет. Вы говорите так, будто это героизм. Каждый месяц вы вводите корректировки в республиканский бюджет. Это, получается, недостаток, минус вашей работы», - возмутился в свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов.