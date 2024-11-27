Проект Водного кодекса одобрил мажилис в первом чтении

Проект нового Водного кодекса единогласно одобрил мажилис в первом чтении в ходе пленарного заседания в среду. Также в первом чтении были одобрены поправки в сопутствующие законопроекты.

Депутат Олег Казанцев, член комитета мажилиса по аграрным ресурсам, в своем выступлении сказал, что принципиальное отличие проекта кодекса от действующего – это внедрение принципа водосбережения. По словам депутата, в нем отражены нормы противопаводковых мер, цифровизации водной отрасли, устранения «черного рынка воды» и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.

Рабочая группа разрабатывала меры, предусматривающие повышение статуса и роли бассейновых советов, регламентацию правил предоставления водохозяйственных сооружений в аренду или доверительное управление, широкое участие общественности в управлении, признание водных экологических систем объектом регулирования, использование мембранных технологий, послабления для горно-металлургической отрасли в использовании земель водного фонда, усиление контрольных и надзорных функций и вовлечение в оборот альтернативных источников воды – ливневые, талые и сточные воды. На три блока поправок были получены заключения правительства, и большинство поправок было поддержано.

Депутаты обсудили и поддержали дополнительно внесенные правительством поправки, в которых прописывается алгоритм действий государственных органов по предупреждению вредного воздействия вод (паводков или засух).

«С учетом изложенного, комитет вносит предложение о рассмотрении на предстоящем пленарном заседании проекта Водного кодекса и сопутствующего к нему законопроекта в первом чтении», – сказал депутат Олег Казанцев.

За одобрение законопроектов проголосовали все 95 из присутствовавших депутатов.

Депутаты также отдельно инициировали поправки в Кодекс об административных правонарушениях для ужесточения ответственности за нарушения требований водного законодательства. По ним пока получены только заключения научной, антикоррупционной и лингвистической экспертиз, а заключение правительства еще не было представлено. В ходе обсуждения министр водных ресурсов и ирригации сообщил, что эти поправки мажилис планирует взять в работу в декабре.

Депутат Бакытжан Базарбек в своем выступлении отметил, что в проекте Водного кодекса остается три, на его взгляд, спорных статьи: одна из них предусматривает узаконение строительства в пределах водоохранных полос, в том числе для тех объектов, для которых только разрабатывается или заказана проектная документация. Депутат также считает лоббистской норму о том, что запрет на добычу полезных ископаемых у водных объектов не будет распространяться на те контракты, которые были заключены до принятия поправок в Кодекс о недропользовании. Он также подверг критике срок установления водоохранных зон и полос в течение двух лет, отметив, что это нужно делать быстрее.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ответил депутату, что норму о легализации строений в водоохранных полосах рабочая группа еще не рассматривала.

Депутат Едил Жанбыршин также отметил, что проект кодекса «не ответил всесторонне на все вопросы, касающиеся учета воды, так как цифровизация и автоматизация вод ресурсов пока не внедрены на должном уровне».

8 февраля 2022 года в ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый Водный кодекс. Президент отметил, что принятый в 2003 году документ не дает возможность сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать.

О разработке нового кодекса министерство экологии сообщило в июне 2022 года. Кодекс должны были внести в парламент сначала в первом полугодии 2023 года, затем сроки сдвинули на осень.

Проект нового Водного кодекса был принят мажилисом в работу лишь в январе этого года. Причем в марте стало известно, что проект Водного кодекса поступил в мажилис, не пройдя государственную экологическую экспертизу. В Минводы это отрицали, заявляя, что проект нового Водного кодекса прошел общественные слушания с 6 февраля по 5 марта и 11 марта получил заключение государственной экспертизы.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявлял, что Водный кодекс планируется принять и направить на подпись президенту до конца 2024 года.