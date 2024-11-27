Мажилис взял в работу ратификацию соглашения с Россией о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан». В документе прописаны условия по строительству, проектированию и вводу в эксплуатацию.

«Соглашение определяет условия выполнения работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию новых ТЭЦ, а также механизм льготного финансирования на представление казахстанской стороне российского государственного экспортного кредита», - сказал депутат мажилиса Едил Жанбыршин.

В целом, по его словам, соглашение направлено на сотрудничество между правительствами Казахстана и России по строительству угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск.

Ранее Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго». Полная стоимость строительства пока не называлась.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября. Он заверял, что вопросы с льготным финансированием решены.