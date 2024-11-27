Мажилис взял в работу ратификацию соглашения с Россией о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане

Документ предусматривает технические детали и кредит
Тамара Вааль, Астана, Власть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан». В документе прописаны условия по строительству, проектированию и вводу в эксплуатацию.
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