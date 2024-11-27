Документ предусматривает технические детали и кредит
Мажилис взял в работу ратификацию соглашения с Россией о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане
иллюстративное фото kstnews.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан». В документе прописаны условия по строительству, проектированию и вводу в эксплуатацию.

«Соглашение определяет условия выполнения работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию новых ТЭЦ, а также механизм льготного финансирования на представление казахстанской стороне российского государственного экспортного кредита», - сказал депутат мажилиса Едил Жанбыршин.

В целом, по его словам, соглашение направлено на сотрудничество между правительствами Казахстана и России по строительству угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск.

Ранее Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго». Полная стоимость строительства пока не называлась.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября. Он заверял, что вопросы с льготным финансированием решены.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Токаев поручил срочно обезопасить военные объекты в связи с эскалацией российско-украинского конфликта
Новости
Бывшие работники метрополитена Алматы будут подавать в суд на руководство из-за увольнений
Новости
Акимат Алматы приостановил работы по очистке дна Аэропортовского озера и благоустройства территории
Новости
Землетрясение произошло на юго-востоке Казахстана
Новости
Жителей Астаны предупредили о перекрытии улиц и полетах военной авиации
Новости
Глава КМГ призвал всех бастующих в Жанаозене сотрудников буровой компании вернуться к работе