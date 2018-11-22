В регионах ожидаются метели и сильный ветер
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В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метелей, сообщает РГП «Казгидромет».

В Костанайской и Западно-Казахстанской областях 23 ноября местами ожидается метель, ветер 15-20 м/с, в Уральске днем также метель и порывы ветра до 18 м/с. В Актюбинской области метель, ветер 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. В Актобе ветер 9-14 м/с, порывы 18 м/с.

23 ноября местами по Туркестанской области сохраняются туман, усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 23-28 м/с. В Шымкенте и Туркестане утром и днем 23 ноября сохраняется усиление ветра до 15-20 м /с.

24-25 ноября по Павлодарской области ожидается метель, местами сильная. Ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, день 24-го и ночь 25 ноября ветер местами 30 м/с и более.

Между тем по сообщению ДЧС Алматы, 24 ноября в городе ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с, осадки, в горах сильные, туман и гололед.

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