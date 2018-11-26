Правительство пересмотрело параметры нового трехлетнего бюджета

В понедельник в ходе заседания правительства кабинет министров одобрил уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2019-2023 годы и в связи с этим корректировки в бюджет на 2019-2021 годы. Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, прогнозная цена на нефть снижена с $60 до $55 за баррель, а рост ВВП снижен с 3,9% до 3,8%. Отметим, что новый трехлетний бюджет еще находится на рассмотрении в сенате.

«Цена на нефть за последние два месяца демонстрирует значительную волатильность. В начале октября текущего года она составляла 86,2 долларов США за баррель. 23 ноября цена на нефть снизилась до 58,8 долларов США за баррель. В этой связи с учетом текущей ситуации на мировых рынках и прогнозов международных финансовых организаций снижена прогнозная цена на нефть с 60 долларов США за баррель до 55 долларов США», - сообщил Сулейменов.

По его словам, реальный рост ВВП составит 3,8 % в 2019 году, при этом среднегодовой темп роста ВВП на 2019-2023 годы составит 4,1 %.

По планам Миннацэкономики, обрабатывающая промышленность вырастет на 4,1%, горнодобывающая промышленность – на 3,0%, в сельском хозяйстве – 6,4%, в строительной отрасли – 4,1% и торговле – 4,4%. Экспорт составит $54,1 млрд в 2019 году с увеличением до $65,7 млрд в 2023 году. Импорт составит $32,9 млрд в 2019 году и увеличится до $39,6 млрд в 2023 году.

«Объем добычи нефти сохранен на уровне 88 млн тонн в 2019 году с ростом до 99 млн тонн в 2023 году. Инфляция ожидается в утвержденном диапазоне 4-6% в 2019 году с последующим снижением до 3-4% в 2020-2023 годах», - также проинформировал министр.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза пересмотрен и прогноз бюджетных параметров на 2019-2021 годы. Так, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2019 году в сумме 6 трлн 786 млрд тенге, в 2020 году – 7 трлн 360 млрд тенге, в 2021 году – 7 трлн 998 млрд тенге. Расходы определены в объеме в 2019 году 10 трлн 727 млрд тенге, в 2020 году – 11 трлн 59 млрд тенге, в 2021 году – 11 трлн 402 млрд тенге.

«Дефицит бюджета в 2019 году запланирован на уровне 2018 года 1,5% к ВВП, с последующим сокращением в 2020 году до 1,4% к ВВП и в 2021 году до 1,3% к ВВП. Ненефтяной дефицит сократится с 6,9% к ВВП в 2019 году до 5,3% к ВВП в 2021 году. Валютные активы Национального фонда увеличатся в 2019 году с $63,0 млрд до $67,4 млрд в 2021 году (33,6% к ВВП)», - заключил Сулейменов.