Власти Шымкента хотят сделать город велосипедным

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов сообщил, что планирует ездить на работу на велосипеде и в целом считает, что в будущем велосипед станет основным городским транспортом.

«Скорее всего, я полностью пересяду на велосипед и буду ездить на работу на велосипеде. Как зима пройдет», - сказал Абдрахимов на брифинге в СЦК.

Отвечая на вопрос о том, пересядут ли остальные сотрудники акимата на велосипеды, глава города отметил, что «если я пересяду, остальные все тоже пересядут».

«Мы проводим беседы, я никого не заставляю, я просто призываю их: давайте пересядем, давайте поедем. И, действительно, большинство из них говорит: давайте. Потому что на велосипедах ездить – это кайф, для здоровья полезно, на бензин тратить не надо, парковать не надо машину», - пояснил Абдрахимов.

Также аким считает, что «будущее – за велосипедами».

«Мы наняли компанию, чтобы она провела исследование, анализ. Мы хотим сделать Шымкент велосипедным городом, чтобы все студенты, вся молодежь ездила на велосипедах. У нас теплый климат, зима длится максимум два месяца: январь-февраль. И то там 0+5 градусов. Я думаю, велосипед станет в будущем основным транспортом Шымкента», - сказал он.

При этом глава города признал, что для этого нужно развивать инфраструктуру.

«Нужна специальная инфраструктура, чтобы никто не мог сбить тебя, чтобы ты мог повернуть направо,налево, знал свой маршрут. Поэтому 2019 год будет полностью посвящен созданию велосипедной инфраструктуры», - заключил он.