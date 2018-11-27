16 фактов торговли людьми выявили в Казахстане за 5 дней ОМП

В Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане с 22 по 26 ноября одновременно проведено оперативно-профилактическое мероприятие «SТOP трафик», направленное на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. В результате на территории 4-х государств выявлено 95 таких преступлений, сообщила пресс-служба МВД РК.

«Казахстанской полицией выявлено 67 фактов, из них 14 фактов торговли людьми, 2 – торговли несовершеннолетними, факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 7 фактов вовлечения в занятие проституцией, 71 факт организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничество», - говорится в сообщении МВД.

Так, в Алматы задержаны уроженцы Южной Кореи, которые под видом караоке-бара «Чай-кофе» организовали притон, где 18 девушек 20-23 лет оказывали интимные услуги иностранцам. В Актюбинской области задержаны два жителя, которые с февраля этого года в своем крестьянском хозяйстве, применяя насилие, удерживали и подвергали трудовой эксплуатации 49-летнего мужчину, который находился в розыске как без вести пропавший. Также сотрудниками полиции Атырауской области выявлен факт продажи 32-летней женщиной своей новорожденной дочери за $5 тыс., возбуждено уголовное дело.

Кроме того, сотрудниками полиции совместно с узбекскими коллегами на территории Казахстана задержаны 2 уголовных преступника, находившихся в международном розыске, инициированном МВД Узбекистана, за торговлю людьми и мошенничество.

Сообщается, что для выявления жертв торговли людьми полицией совместно с НПО

оказывалась психологическая и правовая помощь лицам, занимавшимся проституцией, проводилась информационно-просветительская работа о проблеме торговли людьми.