Vласть проведет Форум идей для города

13 июня Vласть проводит "Форум идей", на котором несколько групп визионеров и городских активистов представят проекты, которые могут поменять жизнь города к лучшему.

Группы работали в течение нескольких месяцев над проектами по улучшению жизни микрорайонов, привлечению новой аудитории в библиотеки, улучшению общественных пространств, созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями и улучшению досуга горожан. Проекты предложат не только новое видение отдельного направления, но и будут максимально конкретными, а, значит, все они могут быть реализованы в скором будущем.

Лидерами групп выступили:

– Асель Есжанова, архитектор, основатель и директор Urban Forum Kazakhstan, Тема - «Общественные пространства»

– Адиль Ажиев, архитектор, основатель и руководитель проекта ArchCode Almaty. Тема - «Микрорайоны».

– Настя Гончарова, куратор кросс-культурных проектов и Ольга Веселова, философ. Тема - «Новая жизнь библиотек»

– Айсулу Тойшибекова, журналист, интернет-журнал Vласть. Тема - «Доступная среда для всех»

– Мади Мамбетов, журналист, публицист. Тема - «Досуг для горожан»

Генеральным партнером "Форума идей" выступает компания Chevron, партнером - Best Western Plus Atakent Park Hotel.

В форуме примут участие представители бизнеса, государственных и общественных структур, городские активисты и алматинцы, которые заинтересованы в развитии города.

Форум пройдет 13 июня с 9.00 до 18.00 в отеле Best Western Plus Atakent Park Hotel (Алматы, улица Тимирязева, 42, угол Ауэзова, рядом с воротами выставочного комплекса Атакент).

Зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация для участия обязательна.