Создать в Казахстане агентство по усыновлению поручил Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать национальное агентство по усыновлению, заявив, что в стране не должно быть детских домов. Об этом он сказал в среду в ходе VIII гражданского форума.

«Многие бизнесмены занимаются благотворительностью, оказанием помощи. «Дом мамы», сироты – это меня очень сильно волнует. Я считаю, что в Казахстане детских домов не должно быть. А как не должно быть? Вот он (Айдын Рахимбаев, глава компании BI-group – V) показывает, каким путем надо двигаться и идти», - прокомментировал выступление Рахимбаева Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что казахстанские дети едут за границу и остаются там, но «это не дело».

«Разве это допустимо? - сказал президент. – Конечно, были такие случаи, когда уезжали, но в чужой стране и весна не красна. Люди, которые имеют возможность воспитать детей, они должны из детского дома взять детей. Работу BI-group должны поддержать, агентство по усыновлению создать», - поручил Назарбаев, озвучив статистику Рахимбаева, что в Казахстане есть 11 иностранных агентств по усыновлению, а казахстанских нет.

«Позиция и стратегия министерства – чтобы в Казахстане не было детских домов. За последние три года мы сократили на 24, осталось 122. Он сказал, количество детей ежегодно на 1-1,5 тыс. сокращается, осталось 7 тыс., но сейчас этот процесс ускорится, потому что в детских домах остались дети старшего возраста. Будет выпуск, мы создали выпуск патронатной семьи, когда она берет, и им деньги государство выплачивает. Процесс ускорится. Мы считаем, где-то через года два останется 3-3,5 тыс. детей. Вот тогда можно передать полностью этот сектор неправительственному сектору», - в свою очередь сказал президенту министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

Вместе с тем он отметил, что Минобразования не против рассмотреть вопрос создания агентства по усыновлению.

«Но за последние три года ни один ребенок за границу у нас не выехал», - вместе с тем подчеркнул министр.

Отметим, что в ходе своего выступления на гражданском форуме Айдын Рахимбаев заявил, что в стране работает 12 аккредитованных иностранных агентств, которые ведут подбор детей для усыновления иностранцами, и нет ни одного казахстанского агентства. По его словам, бизнесмены уже два года пытаются открыть такое учреждение, причем за свой счет, но им мешают законодательные коллизии.

«Иностранные компании имеют лицензию и юридический статус. А мы с достаточным опытом и средствами, живя у себя в стране, не можем открыть такое агентство из-за законодательных коллизий. Наверное, когда-то давно было принято правило, что зарубежным агентствам можно усыновлять детей, но это не было предусмотрено для казахстанских агентств. Мы просим вашего содействия в создании на базе проекта «Дом мамы» негосударственного национального агентства по усыновлению», - попросил он у Назарбаева.

Среди предложений Рахимбаев озвучил проведение реформы устаревшей системы детских домов, которая «мешает детям становиться частью общества».