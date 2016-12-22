Единый банк данных детей-сирот заработает в Казахстане с 1 января 2017 года

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Фото Жанары Каримовой
С первого января 2017 года в Казахстане заработает республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева.
Еще по теме:
- Минобразования отчиталось о завершении расследования по ошибкам в базе данных воспитанников детских домов
- Минобразования расследует ошибки в базе данных сирот
- За годы независимости иностранцы усыновили 9 000 казахстанских детей, за последние два года - 45 - МИД
- В 2017 году в Казахстане появится электронная база детей-сирот
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые