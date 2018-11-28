В Миннацэкономики рассказали, что будет влиять на снижение тарифов на комуслуги

В среду в ходе пленарного заседания депутаты мажилиса одобрили проект закона «О естественных монополиях». В свете последнего заседания совета безопасности, когда президент страны потребовал снизить тарифы, а некоторым и вовсе дал понять о сговоре чиновников и монополистов, депутаты очень быстро «разделались» с документом, высказав очень скромные претензии и вопросы.

Например, депутат Серик Кусаинов напомнил, что в Казахстане определено 14 сфер естественных монополий, в которых осуществляют деятельность 1234 субъекта.

«Для них предусмотрены четыре метода тарифного регулирования: затратный, метод индексации, метод, основанный на заключении договора ГЧП, и новый метод – стимулирующий. Но метод выбора для конкретной сферы не определен», - констатировал депутат.

Его коллеги Алия Сапарова и Ирина Аронова пытались выяснить, как будет проходить процедура публичных слушаний.

«Статьей 24 законопроекта предусмотрено, что на интернет-ресурсе уполномоченного органа размещаются все материалы проводимых и проведенных публичных слушаний, в том числе стенограммы обсуждений, протоколы заседаний с принятыми решениями. Это хорошо. Каждый человек может ознакомиться с материалами публичных слушаний. Но в законопроекте ничего не говорится о правовых последствиях решений, принятых на публичных слушаниях», - заявила Аронова.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов заверил, что уполномоченный орган учтет замечания всех сторон слушаний – субъекта естественных монополий, физических и юридических лиц, которые пользуются этими услугами. Однако подробная процедура слушаний будет разработана подзаконным актом, а не основным законопроектом.

«Мы в нашем подзаконном акте по публичным слушаниям хотим зарегламентировать достаточно подробно: кто это проводит, какая информация должна быть представлена, как должно быть запротоколировано, это мы на подзаконном акте утвердим», - пообещал Сулейменов.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин тут же заявил: «В представленном законопроекте, на мой взгляд, этот вопрос недостаточно урегулирован». Он даже посчитал, что в документе 23 раза встречается формулировка «публичные слушания», но каждый раз в технической составляющей. «Депутат Аронова говорила о правовых последствиях. Слова не сказано в законопроекте о правовых последствиях результатов о роли этих общественных слушаний. Для чего тогда проводим? Опять подходим к формальному формату! Нет ни слова», - возмутился Нигматулин, но сдался: «Тимур Муратович, если вы предлагаете это сделать на уровне утверждаемых вами подзаконных актов, надо детально урегулировать процедуру, детально урегулировать регламент проведения этих слушаний».

Депутат Бекболат Тлейхан заинтересовался сроками действия тарифов. По действующему законодательству, да и в новом документе, предусматривается утверждение тарифов сроком на пять и более лет. Но есть одно «но».

«Также в статье 21 прописаны возможность и основания досрочного изменения тарифа. Таким образом, данная норма предполагает гибкость тарифа. На какой срок будет меняться тариф, снова на пять лет или будет установлен другой срок? И в каких конкретных случаях предусматривается изменение тарифа именно в сторону его снижения? В законопроекте это четко не прослеживается», - сказал парламентарий.

В свою очередь министр объяснил, что изменение тарифа может произойти в случае веского основания, например, удорожания или удешевления стратегического товара. Если брать сферу электроэнергетики, то это уголь или газ. И если цены на них будут снижаться, соответственно, и тарифы будут идти вниз.

«У вас резервов много. Провел глава государства четко, жестко совет безопасности, посмотрите: по всем упали тарифы сразу. Упали и отжались. И ничего вам не нужно было, все резервы нашлись сразу. Тимур Муратович, так?», - улыбнулся Нигматулин, получив положительный ответ от Сулейменова.

В целом новым законопроектом Миннацэкономики намерено внедрить новый стимулирующий метод регулирования деятельности субъектов естественных монополий, повысить прозрачность их деятельности и усилить контроль исполнения тарифных смет и инвестпрограмм.

«Проектом закона предусматривается минимизация отсылочных норм и объединение всех подзаконных актов в два базовых документа, определяющих порядок: регулирования деятельности субъектов естественных монополий и формирования тарифов на их регулируемые услуги», - рассказал Сулейменов.

Говоря о конкретных направлениях, в сфере электроэнергетики планируется внедрить такие показатели качества и надежности, как количество жалоб потребителей на оказание некачественных услуг и среднее число и длительность долговременных внеплановых отключений. В сфере теплоснабжения – количество потребителей (дней) отключения теплоснабжения в течение отопительного сезона. В сфере водоснабжения – количество перерывов в подаче воды более 4 часов, доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

«Недостижение данных показателей будет влиять на уровень тарифа путём его снижения», - заверил глава Миннацэкономики.

Кроме того, при формировании тарифа будет применяться показатель эффективности, направленный на ежегодное снижение затрат субъекта. То есть в утверждённом тарифе «директивно будет задан индекс на ежегодное снижение затрат».

«Тем самым субъект будет вынужден снижать свои затраты в рамках индекса. Превышение заданного индекса приведет к убыткам субъекта, и, наоборот, оптимизация затрат позволит субъекту самостоятельно распоряжаться сэкономленной частью денежных средств», - объяснил министр.

Для повышения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и усиления контроля исполнения тарифных смет и инвестиционных программ законопроектом предусматривается внедрить два новых института: совет по тарифной политике и общественное объединение потребителей услуг субъектов естественных монополий. Вместе с тем с 1 января 2019 года будет осуществлен переход на электронный формат рассмотрения заявок монополистов на утверждение тарифов и обеспечение полного доступа к материалам и расчетам тарифов для всех потребителей.