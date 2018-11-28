Суд отказал Мухтару Джакишеву в УДО

Суд №2 города Семей отказал экс-главе национальной компании «КазАтомПром» Мухтару Джакишеву в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщает Sputnik Казахстан . Сам Джакишев на суде не присутствовал, заседание велось посредством видеосвязи.

При этом, как сообщил адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев, судья не назвал причину отказа.

«Он зачитал резолютивную часть решения. В совещательной комнате судья пробыл совсем немного», - отметил Бейсекеев.

Адвокат также рассказал, что сейчас его подзащитный вынужден принимать 56 таблеток в день от высокого артериального давления.

«Это ему помогает удерживать давление в пределах 150-170. Но при этом он понимает, что его предупреждали, что эти препараты отрицательно сказываются на внутренних органах, особенно на почках. Не принимать их он не может, потому что высокое давление может привести к инсульту», - рассказал Бейсекеев о состоянии здоровья Джакишева.

Экс-глава нацкомпании «КазАтомПром» Мухтар Джакишев был приговорен в 2010 году к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении госсредств и коррупции. Позже второй суд приговорил Джакишева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и правом занимать руководящие должности в национальных компаниях на срок 7 лет. Это наказание суд поглотил более строгим из приговора от 12 марта 2010 года и окончательно к отбытию наказания назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.