Суд отказал Мухтару Джакишеву в УДО

Суд №2 города Семей отказал экс-главе национальной компании «КазАтомПром»
Мухтару Джакишеву в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном
освобождении, сообщает Sputnik Казахстан. Сам Джакишев на суде не присутствовал,
заседание велось посредством видеосвязи.
При этом, как сообщил адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев, судья не назвал причину отказа.
«Он зачитал резолютивную часть решения. В совещательной комнате судья пробыл совсем немного», - отметил Бейсекеев.
Адвокат также рассказал, что сейчас его подзащитный вынужден принимать 56 таблеток в день от высокого артериального давления.
«Это ему помогает удерживать давление в пределах 150-170. Но при этом он понимает, что его предупреждали, что эти препараты отрицательно сказываются на внутренних органах, особенно на почках. Не принимать их он не может, потому что высокое давление может привести к инсульту», - рассказал Бейсекеев о состоянии здоровья Джакишева.
Экс-глава нацкомпании «КазАтомПром» Мухтар Джакишев был приговорен в 2010 году к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении госсредств и коррупции. Позже второй суд приговорил Джакишева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и правом занимать руководящие должности в национальных компаниях на срок 7 лет. Это наказание суд поглотил более строгим из приговора от 12 марта 2010 года и окончательно к отбытию наказания назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Loading...