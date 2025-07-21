Суд Алматы не увидел нарушений в отказе акимата Санжару Бокаеву и Мурату Адаму в проведении митинга

Суд рассмотрел административное дело по иску общественного деятеля Санжара Бокаева и адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Мурата Адама к акимату города. Они оспаривали отказ в согласовании проведения мирного митинга 24 мая за отставку занимавшего на тот момент пост акима Алматы Ерболата Досаева.

В частности, они просили суд признать незаконными и отменить постановление акимата города Алматы от 15 мая 2025 года, которым было отказано в согласовании проведения митинга 24 мая 2025 года в сквере имени Амангельды Иманова.

«Судом установлено, что на указанную дату в сквере А. были запланированы ремонтно-монтажные работы. Кроме того, на других специализированных площадках, отведенных для проведения митингов, а именно в парке М. и сквере за кинотеатром «С» также были запланированы праздничные мероприятия», - говорится в сообщении городского суда.

В суде заявили, что при таких обстоятельствах отказ акимата Алматы был законным.

«Также суд принял во внимание, что на 24 мая 2025 года, дату, на которую испрашивалось проведение митинга, аким города Алматы Д. был освобожден от занимаемой должности, в связи с чем отпала актуальность заявленной цели митинга», - также отметили в суде.

Суд посчитал, что действия акимата города «были совершены в пределах компетенции и соответствовали требованиям действующего законодательства». В связи с этим в удовлетворении иска было отказано.

Общественный деятель Санжар Бокаев и адвокат Алматинской городской коллегии адвокатом Мурат Адам 14 мая подали уведомление в акимат города о проведении 24 мая митинга за отставку главы мегаполиса Ерболата Досаева. Как и ожидалось, акимат отказал им в этом.

При этом Мурат Адам указал на грубейшие нарушения при вынесении отказа. В частности, Санжар Бокаев и Мурат Адам запрашивали согласование митинга на 24 мая в любое время, начиная с 10:00 до 18:00 часов. Но акимат отказал в проведении митинга в сквере за кинотеатром «Сары Арка» и в парке имени Махатмы Ганди по причине, что там «запланированы культурно-массовые мероприятия» а в сквере имени Амангельды Иманова отказал лишь с 12:00 до 15:00. Другие площадки для проведения митинга в нарушение закона предложены не были.

Он заявил, что они с Санжаром Бокаевым намерены оспаривать отказ в суде.

Митинг за отставку Досаева был мотивирован тем, что за время его руководства город пришел в упадок.

24 мая Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы.