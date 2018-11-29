Концепцию плана развития Алматы разместят в открытом доступе

Концепция мастер-плана развития Алматы появится в открытом доступе уже в следующем году, и каждый житель города сможет с ним ознакомиться. Об этом сообщил глава города Бауржан Байбек на Almaty Invest Fоrum в четверг.

«Мы ставим себе целью обеспечить горожан социальной инфраструктурой в шаговой доступности по принципу полицентричности. В начале следующего года в открытом доступе будет размещена концепция мастер-плана развития города. Каждый житель и представитель бизнеса сможет с ним ознакомиться и дать свои предложения», - сказал Байбек.

Также глава города назвал приоритетные зоны застройки: с учетом наличия земель перспективно строительство в Турксибском, Жетысуском, Алатауском районах.

«По прогнозам, дополнительно потребуется около еще 70 квадратных километров жилых, социальных, производственных, офисных и торговых площадей. Только в этом году в городе будет построено более 2 млн квадратных метров жилья, в том числе благодаря программе «7-20-25»», - добавил аким.

По словам Байбека, «сегодня более 10% населения Казахстана проживает в Алматы, а вместе с алматинской агломерацией – около 3 млн человек», а «по оценкам международных консультантов, к 2035 году ожидается прирост населения почти в 2 раза». Поэтому, отметил глава города, «в ближайшие 15 лет нам надо обеспечить ежегодный рост экономики не ниже 5%, создать более 700 тыс. рабочих мест в интеллектуальных секторах с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, а также повысить производительность труда не менее чем в 2 раза».

Говоря о преимуществах ведения бизнеса, Байбек отметил, что «в Алматы выгодно строить бизнес с точки зрения капитальных и операционных издержек».

«Развитие города реализуется на принципах транзитно-ориентированного подхода и «люди к инфраструктуре». На льготных условиях предоставляются земельные участки с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой», - сказал он, напомнив, что зарекомендовавшей себя площадкой является индустриальная зона, где уже реализуются более 40 крупных проектов на $600 млн.

Кроме того, в свободной экономической зоне «Парк инновационных технологий» созданы благоприятные условия для высокотехнологичных компаний, существует упрощенный порядок найма работников, таможенные и налоговые льготы. СЭЗ может стать кластером для точного машиностроения, медицины, биотехнологий, считает глава города.

Также он сообщил, что до конца года будут запущены проекты по производству скотча и пленки, по строительству газовых котлов, завод по производству картона и бумаги.

«Алматы - один из самых развитых мегаполисов в Центральной Азии с экономикой объемом в $35 млрд. За годы независимости экономика мегаполиса увеличилась в 100 раз. Город формирует пятую часть ВВП и четверть налогов страны. В город активно инвестируют международные компании. За 10 лет привлечено инвестиций на $22,2 млрд, только в этом году инвестиции выросли на 21%, в том числе на 24% - иностранные», - отметил глава города.