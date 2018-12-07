Байбек пожаловался, что акимату мешают наводить порядок в городе

Аким Алматы Бауржан Байбек на брифинге в СЦК в Астане заявил, что «заинтересованные лица» мешают акимату вести в городе работы по благоустройству, «не дают проводить и без того непростую транспортную реформу».

«Ни для кого не секрет, что как только начинаешь наводить порядок, заинтересованные лица начинают распространять ложные слухи, оказывать сопротивление. Мы начинаем сносить заборы – такие разговоры: аким продает металл, рельсы. Сносим незаконные киоски – аким хочет поставить свои. Начинаем ремонтировать улицы – акиму принадлежит бордюрный и плиточные заводы. Поэтому мы требуем у подрядчиков публиковать информацию, где и на каких заводах они приобретают стройматериалы, то есть это их право, они выиграют конкурс, сами определяют подрядчика, обеспечивают качество, но при этом оптимизируют свои расходы. Их не так много. Все бордюры актируются, большая часть используется повторно, даже старый асфальт мы применяем для засыпки временных дорог, заборы остаются у собственников, а трамвайные рельсы и старые вагоны в прошлом году реализованы через открытые электронные торги», - заявил Байбек.

«То же самое», по его словам» и по парковкам.

«Запустили слух, что моя семья владеет парковками. Думаю, это делают те, кому не нравится законно работать, кто хочет продолжать ловить рыбку в мутной воде. Ясно, что тем самым кто-то надеется оказать давление на акимат, не дать проводить и без того непростую, но нужную транспортную реформу», - считает аким Алматы.

Байбек подчеркнул, что «вопрос выдавливания машин из центра города – это острый вопрос непростой экологической ситуации» и пообещал, что эта транспортная реформа будет продожена.

«Я как аким из 10 мер 7 направляю на транспорт, потому что 70% выбросов идет отсюда. То есть это вопрос экологии, здоровья наших детей, родителей. Очень много заболеваний есть аллергических, и эту реформу мы будем продолжать», - сказал аким.