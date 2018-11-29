Реконструкцию ж/д вокзала Караганды завершат до конца 2019 года

После реконструкции площадь вокзала и пропускная способность увеличатся почти вдвое
Реконструкцию железнодорожного вокзала Караганды, которая ведется с августа этого года, планируется завершить в конце 2019 года, сообщила пресс-служба АО «НК «Казахстан темір жолы».
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