Реконструкцию ж/д вокзала Караганды завершат до конца 2019 года

Реконструкцию железнодорожного вокзала Караганды, которая ведется с августа этого года, планируется завершить в конце 2019 года, сообщила пресс-служба АО «НК «Казахстан темір жолы».

«В настоящее время ведутся работы по возведению дополнительного терминала. Будет построен крытый отапливаемый конкорсный переход с установкой эскалаторов и лифтов для свободного передвижения на 2-5-е пути. Создаются условия для безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями к услугам вокзала. Для комфортного нахождения пассажиров на платформах планируется установить навесы. Проектом запланировано четкое разграничение вокзала на зоны», - сообщили в КТЖ.

После реконструкции площадь вокзала расширится на 1600 кв. м и составит 3900 кв. м, что увеличит его пропускную способность с 4 тыс. до 7 тыс. пассажиров в сутки, а количество посадочных мест увеличится с 417 до 670 мест, отметили в компании.

«Реконструкция направлена на решение существующих проблем вокзала, обеспечение безопасности пассажиров, антитеррористическую защиту объекта», - подчеркнули в КТЖ.

При этом сообщается, что «отсрочка строительно-монтажных работ на более поздний срок может повлиять на удорожание проекта в целом».