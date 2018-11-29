Назначен новый помощник президента РК

Указом главы государства Ерулан Жамаубаев назначен помощником президента Казахстана. Он сменил на этой должности Тимура Жаксылыкова.

«Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича помощником президента Республики Казахстан», - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Между тем ранее занимавший эту должность Тимур Жаксылыков указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

44-летний Ерулан Жамаубаев окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», а также Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова по специальности «Стратегический менеджмент». Работал ведущим аналитиком, заместителем директора департамента исследований и статистики Национального банка РК, управляющим директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана». С 2015 года до нового назначения занимал должность заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента. Распоряжением главы государства он освобожден от этой должности.

Напомним, что Тимур Жаксылыков был назначен на должность помощника президента 21 сентября. 20 ноября сообщалось, что он избран членом совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».