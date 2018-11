ForteBank признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker второй год подряд

Накануне в Лондоне состоялась церемония вручения премий лучшим банкам мира, учрежденной журналом The Banker. ForteBank второй год подряд одержал победу в номинации «Банк года в Казахстане».

Ежегодно The Banker выбирает лучшие финансовые институты из более чем 140 стран мира, основываясь на критериях динамичного роста банка, разработки и внедрения инновационных банковских технологий, а также реализации стратегических проектов. Журнал The Banker издается с 1926 года и входит в группу Financial Times.

Комментируя получение награды, председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили выразил признательность The Banker за высокую оценку достижений финансового института.

«Присуждение награды в течение двух лет подряд подтверждает эффективную деятельность и правильно выбранную стратегию. При непростых рыночных условиях ForteBank добился успеха во всех сферах бизнеса, продемонстрировав уверенный рост», - отметил глава ForteBank.

По мнению экспертов The Banker, основными факторами, определившими победу ForteBank, стали усиление рыночных позиций, рост основных финансовых показателей, развитие новых направлений бизнеса и высокое качество обслуживания клиентов.

ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. Банк обслуживает более 2 000 000 клиентов, располагает 19 филиалами и около 100 отделений.