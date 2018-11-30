30-градусные морозы ожидаются в Казахстане в декабре

Согласно консультативному прогнозу синоптиков на декабрь, ожидается три волны похолодания – в начале месяца, на День Независимости и в середине третьей декады. По данным РГП «Казгидромет», на востоке, в центре и на севере республики ночью будет до -30°С, на юге – до -25°С.

«В первые дни календарной зимы с прохождением холодных атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды со снегопадами, в северной половине – с усилением ветра и метелью, в южной половине – туманами и гололедными явлениями. Вслед атмосферным фронтам вторжение холодного антициклона обусловит прояснение облачности и понижение температуры воздуха», - говорится в консультативном прогнозе.

1-2 и 4-5 декабря на западе, северо-западе страны ночью ожидается до -10-20°С, днем до -5-10°С. 1-2 и 4-7 декабря на севере, в центре и в течение первой декады на востоке страны ночью до -15-25°С, местами до -30°С, днем до -10-18°С. 1-3 декабря на юге, юго-востоке ночью до -8-18°С, днем до -2-10°С. 1-2 декабря на юго-западе ночью до -2-10°С, днем до -2+5°С.

Затем с преобладанием широтных потоков ожидается повышение температуры воздуха в северной половине республики ночью до -5-15°С, днем до 0-5°С, в южной – ночью до 0-5°С, днем до -2+3°С.

«Очередную волну похолодания жителям республики следует ожидать на праздники Дня Независимости и в середине третьей декады, где столбики термометров опустятся в северной половине ночью до -25-35°С, в южной половине ночью до -15-25°С», - сообщили в «Казгидромете».

По данным синоптиков, средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1°С в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на севере Костанайской и местами в Карагандинской областях, выше нормы на 1°С – в Атырауской, Западно-Казахстанской областях, около нормы – на остальной территории.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы на большей части Мангистауской области, около нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, местами в Мангистауской, Кызылординской и Карагандинской областях, больше нормы – на остальной территории.