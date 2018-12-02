Главы Китая и США договорились наладить отношения между странами

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились наладить отношения между странами. СМИ сообщают, что лидеры двух стран разговаривали более двух часов.

Как отметил глава МИД КНР Ван И, «во время встречи руководители двух стран согласились, что китайско-американские отношения обязательно нужно наладить, что они обязательно будут налажены». В частности, Трамп согласился, что не будет повышать с 1 января тарифы на продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%, а Китай согласился закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США, чтобы сократить торговый дисбаланс. При этом стороны договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. Если к концу этого срока соглашение заключено не будет, то США повысит тарифы.

Кроме того, страны договорились незамедлительно начать переговоры по решению проблемы в области передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, не связанных с тарифами барьеров, кибератак и киберворовства.

Трамп назвал эту встречу «потрясающей и продуктивной», «с безграничными возможностями для США и Китая».

«Для меня большая честь работать с председателем Си Цзиньпином», - заявил он.