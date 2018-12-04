Влияние конфликтов в мире на Казахстан обсудили на заседании Совбеза

В Акорде под председательством главы государства Нурсултана Назарбаева состоялось заседание Совета безопасности, на котором рассмотрены вопросы влияния внешних факторов на состояние национальной безопасности и реализации государственной политики в области обороны, сообщила пресс-служба президента.

«Все мы знаем о наличии внешних факторов, которые могут повлиять на Казахстан. Среди них – санкционное противостояние между Россией и США, торговые конфликты между Китаем и США, ситуация в Сирии и другие моменты. В этой связи нам необходимо обсудить и принять дальнейшие меры», - сказал Назарбаев.

В ходе заседания Совбеза также был заслушан доклад министра обороны Нурлана Ермекбаева об основных итогах боевой подготовки Вооруженных сил в текущем учебном году, проведенных учениях, а также о результатах принимаемых мер по укреплению боеготовности войск.

Кроме того, были рассмотрены предложения по модернизации предприятий оборонной промышленности и освоению производства новых видов оборонной продукции.

По итогам заседания Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Ранее глава государства отмечал, что санкции США в отношении России, различные противостояния в мире и торговые войны между Китаем и Америкой заставляют руководство Казахстана работать «в тревожном режиме».