Отдельные доходы казахстанско-китайского фонда освободят от налогообложения

Как напомнил депутатам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, фонд по инвестированию в совместные проекты с капитализацией $2 млрд был создан в декабре 2016 года в рамках договоренностей двух глав государств между АО «НК «KAZAKH INVEST» и китайским Фондом Шелкового Пути.

«В настоящее время фонд является одним из крупнейших инвестиционных фондов для инвестирования в Казахстан», - подчеркнул министр, отметив, что Казахстан уже имеет положительный опыт сотрудничества с фондом Шелкового Пути, который, к слову, вошел вошел в уставной капитал (5%) астанинской фондовой биржи.

«Участие Фонда Шелковый путь в качестве акционера биржи МФЦА будет иметь положительный эффект в привлечении крупных инвесторов из Китая, учитывая, что Фонд Шелковый Путь является самым крупным фондом в Китае по размеру, с общей капитализацией около 55 млрд долларов США», - добавил Касымбек.

В этой связи, учитывая значительные по объему финансовые средства для инвестирования в основные средства проектов на территории Казахстана, основным требованием функционирования фонда является освобождение от налогообложения дивидендов. И в настоящее время китайской стороной проведена соответствующая работа по ратификации вышеуказанного межправительственного соглашения.

«В Казахстане имеются прецеденты предоставления аналогичных налоговых освобождений международным финансовым институтам (Европейскому Банку Реконструкций Развития, Азиатскому Банку Инфраструктурных Инвестиций) и отдельным проектам («Абу-Даби Плаза») в рамках международных договоров. Вместе с тем реализация проектов с участием Фонда сотрудничества производственных мощностей Китая и Казахстана положительно повлияет на реализацию проектов с использованием инновационных технологий, развитию инфраструктуры в регионах, созданию новых рабочих мест», - считает Касымбек.