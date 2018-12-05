Мажилис одобрил законопроект по вопросам налогообложения в Туркестане и Шымкенте

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы по вопросам административно-территориального устройства», а также сопутствующие ему поправки. Согласно документу, в связи с изменением статуса города Шымкент и образования Туркестанской области, в этих регионах меняются подходы к налогообложению, а также уточняются подходы в части выборов и организации судебной системы.

«Целью законопроекта является приведение нормативно-правовой базы в соответствии с указом президента и предусматриваются поправки в конституционные законы «О выборах в РК» и «О судебной системе и статусе судей в РК». По законопроекту проведено 9 заседаний рабочих групп. (…) При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы внесены поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствии друг с другом и другими законодательными актами РК. Сравнительная таблица содержит 7 позиций, все они приняты», - сообщила секретарь комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Светлана Бычкова.

Что касается сопутствующего законопроекта, то в него депутаты внесли поправки по вопросам противодействия теневой экономике, а также изменили название документа.

«Поправки касаются реформирования службы экономических расследований, а также введения налоговой амнистии для субъектов МСБ. В связи с этим предложено уточненное название законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК и противодействия теневой экономике». Кроме того, внесены поправки в Налоговый кодекс по вопросам введения в действие норм по налогообложению города Шымкент в новом статусе. Были внесены также поправки редакционного, уточняющего характера. Сравнительная таблица содержит 147 позиций, все они приняты», - заключила депутат.

Ранее сообщалось, что согласно законопроекту в городах Туркестан и Шымкент будут построены здания областных судов, на которые из бюджета планируется выделить 2,7 млрд тенге и 4,2 млрд тенге соответственно, а поправки в Налоговый кодекс вносятся в части изменения налоговых ставок на имущество и землю.