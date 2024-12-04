Дипломатам в Казахстане будут доплачивать за знание только редких иностранных языков

Дипломатическим служащим в Казахстане изменят порядок выплат за знание языков. Теперь надбавки будут предусмотрены только за знание редких языков. Такая норма заложены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы», который в среду принял мажилис.

Как сообщил депутат Асхат Рахимжанов, выработаны нормы по защите трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях.

«Персонал дипломатической службы по окончании работы в международной организации, находившийся на дипломатической службе непосредственно до назначения на работу в международную организацию, назначается на должность не ниже той, которую он занимал в МИДе, без проведения конкурсного отбора», - сказал Рахимжанов.

Эта норма не будет распространяться на тех, кто занимал политическую государственную должность.

Также депутаты предложили доплачивать дипломатическим служащим только за знание редких иностранных языков.

«Данное изменение станет стимулом для повышения квалификации и в целом самосовершенствования дипломатического корпуса», - считают в мажилисе.

Вместе с тем Казахстан не будет планировать заключение международных договоров в связи с введением электронной системы управления международными договорами.

Кроме того, учитывая специфику деятельности МИД, законо предлагается к ветеранам дипломатической службы предлагается приравнять граждан, ранее работавших в международных организациях.