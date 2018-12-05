В ближайшие три дня значительных изменений в погоде не ожидается
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Холодная погода без осадков сохранится в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Почти на всей территории Казахстана 6-8 декабря под влиянием антициклона сохранится холодная погода без осадков, лишь на западе республики синоптики прогнозируют осадки и небольшое повышение температуры воздуха.

«Обширный и мощный антициклон, характерный для зимы, сместился на юг Красноярского края, и его западная часть будет оказывать влияние на погоду Казахстана, за исключением западных областей. С антициклоном, как правило, связана холодная и без осадков погода, поэтому и в предстоящие трое суток значительных изменений в погоде республики не предполагается», - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

Между тем западные области в этот период будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с районов Кавказа. В связи с этим здесь местами ожидаются осадки, гололед и небольшое повышение температуры воздуха.

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