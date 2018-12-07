МВД Казахстана закроет еще 4 колонии, а высвобожденные средства планируется направить на повышение заработных плат, сообщил в пятницу глава ведомства Калмуханбет Касымов.

«Будет осуществлена оптимизация режимов содержания. Сейчас шесть видов содержания, мы сделаем пять, объединяя максимальную и чрезвычайную безопасность. Это нам позволит сократить количество наших колоний. Мы еще четыре колонии закрываем, и все средства будут направлены на повышение заработной платы», - сказал Касымов, выступая в сенате на парламентских слушаниях, посвящённых модернизации процессуальных основ

правоохранительной деятельности.

По словам министра, также будет решен вопрос о передаче воспитательной колонии для несоврешеннолетних в министерство образования и науки, а медицинского обеспечения осужденных, которые работают в колониях, в министерство здравоохранения.

Касымов также рассказал, что планируется внедрить в практику раздельное содержание в учреждениях УИС осужденных за насильственные преступления и за преступления, совершенные по неосторожности, а также расширить видеонаблюдение.