Потепление ожидается в Казахстане в выходные

Почти на всей территории Казахстана 8-10 декабря ожидается потепление, понижение температуры воздуха прогнозируется лишь на западе республики, там же ожидаются осадки, преимущественно снег, сообщает РГП «Казгидромет».

«Хотя у земли большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться в отроге Сибирского антициклона, но в тропосфере воздушные потоки уже начали менять своё направления с северных на западные. Поэтому в предстоящие выходные дни и предполагается повышение температуры воздуха», - говорится в сообщении синоптиков.

По Средней Азии в прогнозируемый период ожидается перемещение циклонов с восточных районов Средиземноморья, а связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать осадки, туман и гололед на юге и юго-востоке Казахстана. На западе страны под влиянием атмосферных фронтов также ожидаются осадки, преимущественно снег, туман, гололед и понижение температуры воздуха.