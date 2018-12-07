Компания Visa планирует запустить на рынке Казахстана новый продукт Visa Checkout

«Технология этого продукта позволяет упростить (процесс – V) для людей, которые делают оплату через интернет, с помощью мобильных телефонов», - сказал Табылдиев на встрече с журналистами в пятницу.
Как уточнила старший вице-президент и директор регионального подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, «клиентам не надо будет по несколько раз вводить номер карты и другие компоненты».
«Все это хранится у Visa в глобальным кошелке. Мы гарантируем безопасность платежей и удобный процесс оплаты для клиента», - сказала Платонова.
Кроме этого, в ближайшей перспективе у компании Visa планы развивать работу с казахстанскими банками в рамках технологии Visa Token Service, на базе которой был запущен сервис мобильной системы платежей Apple Pay, и продвижение QR-платежей.
«Также мы нацелены на дальнейшую разработку корпоративных продуктов, таких как Visa Signature (по своим характеристикам близка к карте Visa Infinite), улучшение программы лояльности и их преимущества и работу с МСБ по продвижению других коммерческих продуктов» - добавил Табылдиев.
«Компания проходила через определенные организационные изменения на уровне субрегиона, этот процесс завершен, теперь мы заканчиваем пересмотр отдельных элементов нашей стратегии. Вообще у нас очень простая стратегия - мы должны помочь банкам предоставить те услуги, которые принесут реальную пользу людям», - добавила в свою очередь Платонова.
По ее словам, Казахстан – это один из основных рынков не только в СНГ, но и во всем регионе.
Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей.
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