В следующем году компания Visa планирует запустить на рынке Казахстана новый продукт – Visa Checkout. Как пояснил генеральный менеджер Visa в странах Центральной Азии Галым Табылдиев, это позволит сделать удобным процесс оплаты через интернет.

«Технология этого продукта позволяет упростить (процесс – V) для людей, которые делают оплату через интернет, с помощью мобильных телефонов», - сказал Табылдиев на встрече с журналистами в пятницу.

Как уточнила старший вице-президент и директор регионального подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, «клиентам не надо будет по несколько раз вводить номер карты и другие компоненты».

«Все это хранится у Visa в глобальным кошелке. Мы гарантируем безопасность платежей и удобный процесс оплаты для клиента», - сказала Платонова.

Кроме этого, в ближайшей перспективе у компании Visa планы развивать работу с казахстанскими банками в рамках технологии Visa Token Service, на базе которой был запущен сервис мобильной системы платежей Apple Pay, и продвижение QR-платежей.

«Также мы нацелены на дальнейшую разработку корпоративных продуктов, таких как Visa Signature (по своим характеристикам близка к карте Visa Infinite), улучшение программы лояльности и их преимущества и работу с МСБ по продвижению других коммерческих продуктов» - добавил Табылдиев.

«Компания проходила через определенные организационные изменения на уровне субрегиона, этот процесс завершен, теперь мы заканчиваем пересмотр отдельных элементов нашей стратегии. Вообще у нас очень простая стратегия - мы должны помочь банкам предоставить те услуги, которые принесут реальную пользу людям», - добавила в свою очередь Платонова.

По ее словам, Казахстан – это один из основных рынков не только в СНГ, но и во всем регионе.

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей.