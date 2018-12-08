Казахстан ратифицировал Конвенцию о преступлениях на борту воздушных судов

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, и Протокола, изменяющего Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов», сообщила пресс-служба президента.

Как сообщалось ранее, основной целью ратификации Конвенции является реализация решения 39-ой сессии Ассамблеи международной организации гражданской авиации. Данные международные договоры направлены на пресечение недисциплинированного поведения и нарушения порядка на борту воздушного судна. В соответствии с Конвенцией государства-участники имеют право осуществлять свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту воздушного суда, в случаях, если они являются государством регистрации либо в качестве государства посадки данного воздушного судна.

В Протоколе предусмотрены нормы, которые позволяют членам экипажа, пассажиру и сотруднику службы безопасности на борту предпринять превентивные меры в отношении недисциплинированных пассажиров. В действующем Уголовном и административном Кодексах РК за это предусмотрена ответственность.

Также глава государства подписал закон «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и Протокола, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов».

Конвенция, подписанная в Пекине 10 сентября 2010 года, регламентирует криминализацию ряда новых угроз безопасности полетов гражданской авиации, в том числе использования воздушных судов в качестве орудия совершения акта терроризма, а также как транспортного средства по перевозке биологического, химического и ядерного оружия и связанных с ними материалов.

Закон расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с актами терроризма, направленными против гражданской авиации.

Конвенция предусматривает установление уголовно-наказуемой ответственности в отношении лиц, совершивших незаконные акты в области гражданской авиации, сотрудничество между государствами в рамках постоянного механизма обмена информацией для выявления возникающих угроз, а также обеспечение прав человека и справедливого обращения с лицами, подозреваемыми в совершении актов терроризма.