Мир за ночь 9-10 декабря 2018 года

Премьерский блок лидирует на парламентских выборах в Армении, Саудовская Аравия отказалась выдать Турции своих поданных в рамках дела Хашкаджи, правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по мигрантам, а президент Ирана назвал решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи провалом политики вмешательства США. Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов», Китай потребовал от США отозвать запрос на задержание финдиректора Huawei, СМИ сообщили о планах террористов ИГ устроить химатаку в метро Лондона, а Facebook запретила посты с сексуальным подтекстом.

В воскресенье в Армении состоялись выборы в парламент. Блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Мой шаг» лидирует – по итогам обработки бюллетеней с 1587 участков из 2010, он набирает 70,32% голосов, сообщает ТАСС. Партия «Процветающая Армения» набирает 8,40% голосов, партия «Просвещенная Армения» - 6,33%. Республиканская партия Армении набирает 4,55%, а фракция «Дашнакцутюн» заручилась поддержкой 4,02% электората. Остальные партии – «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Оринац еркир» («Страна закона»), «Сасна црер» (Сасунские храбрецы), «Христианско-демократическое возрождение» - набирают менее 2% каждая, блок «Мы» (создан партиями «Свободные демократы», «Республика» и «Армянская родина») - 2,10%. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов избирателей, блокам – не менее 7%.

Саудовская Аравия не выдаст Турции своих граждан в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом, как пишет РБК, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, добавив, что Турция пока не предоставила саудовской стороне информацию по делу об убийстве. В начале декабря телеканал CNN со ссылкой на переписку Хашкаджи с активистом Омаром Абдель Азизом сообщал, что журналист обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против Эр-Рияда. По сведениям телеканала, в одном из писем Хашкаджи сравнил наследного принца Саудовской Аравии со зверем.

Правящая коалиция в Бельгии распалась в связи с выходом из состава партии «Новый фламандский альянс» из-за разногласий по миграционному пакту ООН, пишут «Известия». Глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельд, а также госсекретари по миграции и социальной политике покидают бельгийское правительство. Премьер-министр страны Шарль Мишель на своей странице в Twitter заявил, что принимает на себя всю ответственность премьер-министра и будет работать над гарантиями политической стабильности. Раскол в правительственной коалиции Бельгии произошел в начале недели, когда премьер-министр и его либеральная валлонская партия «Реформаторское движение» объявили, что Бельгия поддержит Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Его партнеры по коалиции - «Новый фламандский альянс» - категорически отказались поддержать подписание данного документа и пригрозили выйти из коалиции, если премьер проигнорирует их позицию.

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи стало провалом политики вмешательства США, сообщает «РИА Новости». «Несмотря на попытки США вмешаться в дела ОПЕК и подорвать баланс, благодаря сопротивлению стран-членов и усилиям министра нефти (министр нефти Ирана Бижан Зангане) их планы провалились», - сказал Роухани. Напомним, в минувшую пятницу по итогам встречи министров стран-участниц соглашения ОПЕК+ было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.

По информации РБК, французские власти ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста «желтых жилетов», заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. ​«Сейчас ведется расследование», - сказал министр, отказавшись комментировать, «пока следствие не сделало выводы». По его словам, за ситуацией следят французские спецслужбы. Bloomberg со ссылкой на данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy) сообщает, что около 600 аккаунтов в Twitter, которые были замечены в «пропаганде взглядов Кремля», переключили свое внимание на Францию, расширяя использование хештега #giletsjaunes (желтые жилеты). Кроме этого, некоторые СМИ «активно освещают протесты во Франции, однако их информация о недовольстве французских полицейских политикой президента Эмманюэля Макрона и желании поддержать протестующих, скорее всего, не соответствует действительности». Ранее в организации беспорядков во Франции Россию обвинили Служба безопасности Украины. Доказательством этого СБУ считает фотографию из Парижа, на которой запечатлены два человека в желтых жилетах, которые держат флаг Донецкой народной республики.

В МИД КНР в связи с задержанием в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу был вызван посол США в Китае Терри Бранстед. Ему был выражен «решительный протест», пишет «Коммерсантъ». В МИД заявили, что США сделали Канаде «необоснованный запрос» на задержание, и призвали его отозвать. «Китай будет действовать в зависимости от дальнейших шагов США», - отметили в министерстве. Напомним, Мэн Ваньчжоу была задержана предположительно из-за незаконных транзакций через банк HSBC. Банк обвиняют в переводах в Иран, Судан и Ливию, которые находятся под санкциями США.

Боевики «Исламского государства» планируют атаку с применением отравляющих веществ в лондонском метро. Об этом, как пишут «Известия», газете Daily Mail сообщили источники в службах безопасности – информация о планируемом нападении была получена из «болтовни» между руководителями группировки. По данным британских спецслужб, боевики хотят устроить атаку на станциях «Оксфорд-стрит» и «Ватерлоо», спрятав бомбы с хлором в рюкзаки. В связи с этим министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что «у нас есть хорошо проработанные планы по реагированию на атаку и минимизации последствий в случае инцидента», подчеркнув, что химическая атака в стране становится все более вероятной.

Администрация Facebook запретила посты с сексуальным подтекстом. Как сообщает ТАСС, под запрет попали кадры порнографического содержания, шоу в стриптиз-клубах, эротических танцев, полового сношения, снимки обнаженных людей, а также послания сексуального, эротического или тантрического содержания, переписка с сексуальным подтекстом и откровенные намеки, включающие упоминание предпочтений и определенных частей тела. Эти положения размещены в своде обновляемых правил соцсети. Facebook признает «важность привлечения внимания к проблемам сексуального насилия и эксплуатации», однако «проводит разделительную черту, когда контент облегчает, способствует или координирует половые связи между взрослыми». «Мы также ограничиваем использование чрезмерно сексуальных выражений, которые могут вести к домогательствам, так как некоторая часть нашего глобального сообщества может воспринимать весьма болезненно подобный контент, а он может ущемить возможности людей связываться со своими друзьями и более широкой аудиторией», - пояснила администрация соцсети.