Минздрав расширил перечень заболеваний, при которых устанавливается бессрочная инвалидность

Министерством здравоохранения РК предложен расширенный перечень необратимых анатомических дефектов, при которых группа инвалидности или степень уровня профессиональной трудоспособности устанавливаются без срока переосвидетельствования. В частности, перечень предлагается увеличить от 49 до 70 нозологий.

«В перечень предложено дополнить следующими заболеваниями: детский церебральный паралич тяжелой степени, окрытоугольная глаукома 3-4 степени на оба глаза, тотальная отслойка сетчатки обоих глаз, атрофия зрительного нерва первичная и вторичная, наследственные нейро-мышечные заболевания, миастения тяжелой степени, болезнь Дауна, системная склеродермия тяжелое течение, анкилоризующий спондилоартрит с выраженной деформацией позвоночника, аутизм и другие», - говорится в сообщении Минздрава.

Проект обновленного перечня направлен в министерство труда и социальной защиты населения для согласования.

