Операторы связи в Казахстане введут социальные тарифы

Казахстанские операторы связи с нового года введут социальные тарифы, что позволит снизить стоимость услуг до 50%. Об этом, как сообщает «Казинформ» , проинформировал вице-министр информации и коммуникаций РК Дарын Туяков.

«23 ноября мы в министерстве провели большое совещание, пригласили всех операторов. Операторы связи сами вышли с инициативой, что есть возможность ввести социальные тарифы, как для социально уязвимого населения, так и в целом для абонентов», - рассказал Туяков в ходе круглого стола в министерстве национальной экономики.

«Казахтелеком» планирует ввести такой тариф с 1 января 2019 года. Его стоимость составит 3 499 тенге, что на 5% ниже предыдущего тарифа. В этот пакет будет входить интернет со скоростью 10 Мбит/сек и безлимитные звонки по Казахстану. «Казтранском» предлагает скидки до 50% на подключение для абонентов, 10%-ю скидку на абонентскую плату, а также снижает абонентскую плату на интернет на 15%. «Транстелеком» в свою очередь предложил снизить тарифы на 5% для ветеранов Великой Отечественной войны.

«В целом очень низкие тарифы у этого оператора. Для сельских жителей – около 529 тенге, для городских жителей – 797 тенге», - отметил Дарын Туяков.

Кроме этого, снизят тарифы и сотовые операторы.

«Компания «КаР-Тел» (Beeline) вышла с инициативой о том, чтобы представить новую линейку тарифных планов. По данному тарифному плану есть план «Социальный», «Социальный плюс» и тарифный план для учителей. На 50% снижают стоимость на услуги связи. Если до этого стоимость составляла 1300 тенге, то сейчас будет 590 тенге», - сказал Туяков.

Kcell, по его словам, для своих абонентов предлагает новый тарифный план «Комфорт XS+», также будет снижение тарифов на 50%.

«С учетом ежемесячной абонентской платы будет составлять 1390 тенге, до этого было 2590 тенге», - пояснил он.

Между тем информацию о снижении тарифов пока не предоставили компании «Altel» и «Теле2». В министерстве ожидают от них предложения по снижению тарифов в ближайшее время.