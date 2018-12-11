Назарбаев дал старт строительству газопровода «Сарыарка»

«Наконец-то мы как государство, добывающее нефть и газ, обратили внимание на газификацию центра Казахстана. Это амбициозный, большой проект, но наша индустрия имеет возможность быстро это делать. Я думаю, что мы в следующем году будем говорить о том, то почти закончилось строительство этого важного газопровода, который дойдет до нашей столицы, пойдет дальше, в другие регионы, поднимая промышленность, обеспечивая людей главным топливом», - сказал Назарбаев.

При этом он пожелал «в сроки выполнить поставленную задачу».

По данным Минэнерго, реализация проекта будет проходить поэтапно. На первом этапе строительство будет вестись по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана протяженностью 1061,3 км и со стоимостью 267,3 млрд тенге. На втором этапе предусмотрено строительство магистрального газопровода Астана – Кокшетау стоимостью 48,2 млрд тенге, протяженностью 276 км, на третьем этапе предполагается строительство магистрального газопровода Кокшетау – Петропавловск стоимостью 18,9 млрд тенге, протяженностью 177 км. На четвертом этапе предполагается строительство компрессорных станций «Жезказган» и «Темиртау» стоимостью 35,5 млрд тенге для увеличения пропускной способности магистрального газопровода до 3 млрд кубометров в год.

Схема финансирования проекта следующая: пополнение уставного капитала проектной компании АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 80,3 млрд тенге из средств АО ФНБ «Самұрық-Қазына» и АО НУХ «Байтерек» по 40,15 млрд тенге; заемные средства Евразийского Банка Развития и АО «Банк Развития Казахстана» по 51 млрд тенге на общую сумму 102 млрд тенге; инвестирование пенсионных активов АО «ЕНПФ» в облигации АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 85 млрд тенге.

Уставной капитал АО «АстанаГаз КМГ» был пополнен 30 октября, на эти деньги – 80,3 млрд тенге – и будет начато строительство. В настоящее время уже заключен договор между «АстанаГаз КМГ» и генеральным подрядчиком «КазСтройСервис». Кроме этого, до конца года планируется завершить работу по привлечению второй части финансирования за счет средств АО «ЕНПФ» на сумму 85 млрд тенге. Получение оставшейся части финансирования на сумму 102 млрд тенге от БРК и ЕАБР планируется в мае 2019 года.

ПСД газораспределительных систем по Астане, Акмолинской и Карагандинской областей будут готовы в первом квартале уже следующего года.