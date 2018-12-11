Строительство автодороги планируется завершить в 2021 году
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БАКАД поможет улучшить экологию Алматы, считает Назарбаев
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе традиционного телемоста в рамках дня индустриализации выразил мнение, что строительство Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) поможет улучшить экологию города.

«То, что касается Алматинской дороги объездной (БАКАД – V), то 38 тыс. машин не будет попадать в город, а будут объезжать его. Это улучшит экологическую ситуацию, с одной стороны, с другой стороны это очень бурный поток воздуха, со стороны Китая в Европу будут проходить в более удобных условиях», - сказал Назарбаев.

Отметим, что строительство БАКАД протяженностью 66 км по I технической категории с шестиполосным движением началось весной этого года в Алматинской области. Завершить строительство дороги планируется в 2021 году.

Интенсивность движения транспорта по БАКАД составит до 38 тыс. автомобилей в сутки, что позволит снизить транспортный поток в черте Алматы и уменьшить количество транзитного автотранспорта.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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