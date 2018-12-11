Строить заводы по переработке мусора надо во всех городах Казахстана – Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе традиционного телемоста официально запустил в Алматы мусоросортировочный завод и подчеркнул, что заводы по переработке мусора надо строить и в других городах Казахстана.

«Очень важное производство не только для нас, но и всего мира. Переработка мусора сегодня является очень выгодным бизнесом, которым мы сейчас ещё не занимаемся. Хорошо, что это началось в Алматы. Самый большой город, самый большой мегаполис, самые большие отходы. Этот опыт надо распространять, точно такой же надо строить в Астане и других городах», - сказал Назарбаев.

Между тем глава государства считает, что перед Казахстаном стоят «большие задачи по дальнейшей диверсификации, улучшению инфраструктуры, повышению производительности труда».

«К сожалению, приходится констатировать, мы еще находимся в начале пути. Поэтому стоит большая работа, нам расширять надо все, о чем сегодня говорили, по всем направлениям. Индустриальная программа стала одним из ключевых факторов создания устойчивой, дифференцированной экономики, которая не будет поддаваться колебаниям мировой конъюнктуры. Это подтверждается конкретными результатами развития, особенно обрабатывающей промышленности, чего у нас не было», - сказал президент.

Он добавил, что Казахстан был добывающей республикой еще в Советское время, но не обрабатывающей – «обрабатывали в других местах, и деньги зарабатывали в других местах, но не мы». Назарбаев подчеркнул, что за годы индустриализации «сколько труда и сколько денег вложено», «1,5 млн людей за счет этих предприятий имеют доходы».

«Сегодня 110 стран мира потребляют наши продукции, мы экспортируем наши товары из Казахстана. Ключевыми рынками, конечно, являются Китай, Россия, страны Центральной Азии, ЕС. За последние годы мы начали выпускать более 500 видов продукции, ранее в Казахстане никогда не производившихся, и экспортировать порядка 50 новых видов товаров за пределы нашей страны. Объем производства с 2009 года в обрабатывающем секторе увеличился в более чем три раза за 7 лет. Доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности увеличилась с 36 42%, а экспорт обрабатывающей промышленности – с 28 до 32% в общем объёме экспорта. Мы даже мечтать об этом когда-то не могли. Одна четвертая часть всех иностранных инвестиций идут именно на обрабатывающую промышленность, то есть более $5 млрд. Сейчас внешний иностранный бизнес видит выгоду в том, что мы делаем», - рассказал Назарбаев.

Вместе с тем глава государства отметил, что несмотря на все достижения, «новые вызовы, которые диктуют в мире, требуют от нас, чтобы мы продумали стратегию третей программы индустриализации конкретными результатами».

«Она должна сохранить преемственность и сфокусироваться на развитии обрабатывающей промышленности и экспорта. К 2025 году производительность труда должна вырасти в 1,7 раза, экспорт продукции в 2,3 раза. Каждый год по этим показателям надо подводить итоги и отслеживать каждый квартал, какая отрасль подняла производительность труда. Это важно. Иначе мы отстанем, иначе доходы людей не будет расти, экономика не будет расти», - поручил президент.

Также Назарбаев напомнил, что «необходимо стимулировать развитие экономики простых вещей».

«Особенно надо обратить внимание на легкую промышленность, которую мы забыли когда-то. Просто надо внимательно посмотреть, какие крупные предприятия создадим, чтобы легкая промышленность давала то, что людям надо повседневно. У нас не хватает бытовых приборов своих, импортируем одежду и всякую чепуху, которую в Казахстане можно делать бизнесу. Витаем где-то в облаках: заводы надо делать, транспорт надо делать, а люди нуждаются в простых вещах. Мы все одеваемся в заграничные дорогие одежды, почему нам внутри не производить? Я знаю, что наша легкая промышленность очень хорошие товары производит. Не умеем рекламировать, не умеем пользоваться отечественной продукцией», - заключил президент.

Напомним, что в ходе телемоста Назарбаев запустил 28 новых проектов.