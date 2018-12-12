Но температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-4°С
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В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются снегопады
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Казахстане 13-15 декабря ожидается повышение температуры воздуха, но смещающийся циклон будет вызывать снегопады, туманы и гололед сохранятся, сообщает РГП «Казгидромет».

«На Казахстан с южных районов Европейской части России смещается циклон с атмосферными фронтами. По мере перемещения через территорию республики с запада на восток он будет вызывать снегопады, на юге дождь, мокрый снег, туманы, гололед и повышение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха повысится на юге и юго-востоке до +3+13°С, в северных и восточных областях до -3-13°С, что выше климатической нормы на 2-4°С.

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