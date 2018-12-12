Сделка состоялась в среду
Казахтелеком купил 75% акций Kcell
Фото пресс-службы фонда Самрук-Казына

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В среду АО «Казахтелеком» окончательно закрыло сделку, приобретя 75% акций компании Kcell. Как заверил на пресс-конференции председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, эта покупка не скажется на тарифах для абонентов. Более того, казахстанцы получат еще больше качественных услуг.

«Это большое для нас событие, и совместными усилиями, усилиями фонда, усилиями менеджмента компании мы сегодня подошли к этой сделке и эта историческая сделка, по сути дела, Казахтелеком приобретает 75% акций Кселл. Очень много обсуждался в течение года, вокруг этой сделки были различные методы, различные понимания. Но я думаю, сейчас эта (сделка - V) завершена», - сказал Есекеев.

Говоря о цене сделки, председатель правления АО «Казахтелеком» отметил, что о ней официально объявит биржа. Однако, 100% акций Кселл компания оценила в $615 млн.
«По оценке, которую мы проводили, мы оценили 100% - это 615 млн долларов, а мы купили 75%. Сегодня биржа объявит окончательную цену. Вы знаете, что Кселл - компания биржевая, она котируется на лондонской бирже и окончательно цена будет опубликована на бирже», - отметил Есекеев, подчеркнув при этом, что «для нас это хорошая рыночная цена».

Говоря о планах на будущее, он напомнил, что «Казахтелеком» является очень активной в интернет-среде и в мобильных услугах. И благодаря новой сделке абонентов ожидает дополнительный пакет услуг, при этом, здесь не планируют повышать цены.

«Наши пользователи увидят с нашей стороны новые конвергентные услуги, мы предложим ряд удобств, тарифы однозначно повышаться не будут, - пообещал председатель правления. - И вы знаете, что компания «Казахтелеком» большой борец за качество. Я думаю, что и здесь качество услуг не ухудшится. Более того, абоненты будут пользоваться бОльшими услугами передачи данных. Но следующие наши ожидания – это передача данных, и поэтому в передаче данных как раз вот эта покупка повлияет на то, что пользователи самого Кселла увидят новое в передаче данных, в объемах, тарифах, в скорости, в качестве», - заключил он.

Напомним, в конце сентября 2015 года скандинавская компания Telia заявила о своем намерении продать активы в Евразийском регионе и окончательно прекратить работу на этом рынке. В ближайшем будущем она хотела бы сосредоточиться на развитии бизнеса в Швеции и Европе, поскольку евразийское направление, по ожиданиям компании, столкнётся с экономическими трудностями и усилением ценовой конкуренции.

В начале 2018 года в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным покупателем Kcell станет национальный оператор Казахтелеком. В тендере на приобретение Kcell участвовало несколько кандидатов – за выкуп акций компании они предлагали от $800 млн. до $1,2 млрд. К этому периоду капитализация компании составляла порядка $2,4 млрд. Участники рынка оценили сделку в 300 млрд тенге, однако член правления Казахтелекома Каспарс Кукелис подчеркнул, что более реально говорить о её размере в 200 млрд тенге.

По окончанию тендера антимонопольный комитет Казахстана начал рассмотрение заявки Казахтелекома. Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщал, что процедурный срок по принятию решения установлен – 8 апреля 2018 года. После этого министр заявлял о продлении рассмотрения на несколько недель.

Затем комитет по регулированию естественных монополий завершил рассмотрение ходатайства Казахтелекома о покупке 75% акций Kcell. Ведомство одобрило сделку, но обязало Казахтелеком обеспечить независимую работу Kcell, введя в компании обособленное управление с независимым менеджментом и воздерживаясь от влияния на её решения. Также комитет потребовал, чтобы Казахтелеком расширил покрытие сети 4G в селах и внедрил стандарты предоставления услуг 5G до конца 2021 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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