Назарбаев о развитии Туркестана: «Время прошло, но ничего не начато»

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел в Астане совещание по вопросам развития города Туркестан. Он указал на необходимость оперативного принятия мер по запуску процесса застройки города, заявив, что «время прошло, но ничего не начато», сообщила пресс-служба президента.

«Туркестан является священным городом для нашего народа. По вопросу дальнейшего развития города мы провели все необходимые обсуждения, дали соответствующие поручения и выделили необходимые средства. Время прошло, но ничего не было начато. Нужно приступить к выполнению намеченных планов по строительству центра области», - указал Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что приоритетными направлениями являются строительство административно-делового центра города, жилых массивов и объектов социального назначения.

В завершение Назарбаев дал ряд конкретных поручений, в том числе в сфере улучшения энергообеспечения и водоснабжения областного центра, акцентировав при этом внимание на важности использования возобновляемых источников энергии.