Трамп ожидает дальнейшего развития сотрудничества с Казахстаном

По случаю Дня независимости Республики Казахстан на имя главы государства Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств. В частности, как сообщается на сайте Акорды, народ Казахстана с 27-й годовщиной независимости поздравил президент США Дональд Трамп.

«С тех пор как США впервые признали независимость Казахстана в 1991 году, наши страны последовательно работали над укреплением и расширением двусторонних связей. Ваш визит в Вашингтон в январе этого года дал новый импульс продвижению и упрочению отношений, которые сложились между нашими странами за эти годы. Я ожидаю дальнейшего продолжения нашего тесного сотрудничества. Желаю Вам и народу Казахстана успехов и благополучия в наступающем Новом году», - сказано в поздравлении президента США.

Также Назарбаева и народ Казахстана с приближающимся Днем Независимости поздравила королева Великобритании Елизавета II, пожелав «благополучия и счастья в наступающем году».

В своих поздравительных телеграммах король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелали казахстанцам процветания и дальнейшего развития, а также выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Папа Римский Франциск пожелал мира и процветания всему народу Казахстана, а король Марокко Мухаммед VI, высоко оценив сложившиеся отношения между станами, выразил намерение продолжить работу по укреплению сотрудничества на благо интересов народов двух государств. Поздравления и пожелания также направил председатель государственного совета и совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель.

Между тем президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем письме отметил «высокий уровень туркмено-казахстанских отношений, наглядно отражающий плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру направлений».